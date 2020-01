Dakar 2020: Adrien Van Beveren sonha com a vitória Adrien Van Beveren parte para o Dakar 2020 com o principal objetivo, tal como todos os outros pilotos, de chegar ao final da prova. No entanto, o piloto francês não deixa de sonhar mais alto. desporto MotoSport desporto/dakar-2020-adrien-van-beveren-sonha-com-a_5e0dfe7bb846211c1589eec0





Adrien Van Beveren parte para o Dakar 2020 com o principal objetivo, tal como todos os outros pilotos, de chegar ao final da prova. No entanto, o piloto francês não deixa de sonhar mais alto. “Eu sonho com esta vitória”, diz Van Beveren. “Estou pronto para enfrentar o que me espera porque o Dakar foi sempre a minha prioridade em toda a preparação que fiz durante este ano”.

O início da prova está marcado para o dia 5 de janeiro e o piloto mal pode esperar pela hora de arrancar. “Admito que estou impaciente para estar lá e ao mesmo tempo quero ser paciente o suficiente durante a corrida, em relação à navegação que nos espera”.

O piloto da Monster Energy Yamaha Rally Team já teve os seus altos e baixos no Dakar ao longo da sua carreira. Da experiência que tem nesta competição retira que nem sempre a velocidade é o que mais importa. “Aprendi que a consistência compensa. Mesmo não estando a tentar ganhar especiais posso ganhar o Dakar. Eu sei que a competição é muito forte, o que é fantástico. Há muitos de nós que poderiam ganhar…talvez até demais! Eu sei que este ano a minha preparação é óptima e que quero estar ao nível das exigências do rally, que são enormes, desde a fase de abertura até ao final”.

Relativamente a toda a controvérsia que tem marcado o Rally Dakar de 2020, pelo facto de se realizar na Arábia Saudita, Van Beveren tem a sua opinião bem definida. “O meu objetivo é, acima de tudo, desportivo mas não posso fechar os olhos em relação à situação. Há coisas que acontecem na Arábia Saudita que não são necessariamente toleráveis. No entanto, antes de querermos julgar, talvez devêssemos tentar dar-lhes uma oportunidade”.

Depois de se ter lesionado num acidente em 2018 e de sofrer uma falha no motor em 2019, será este o ano de Adrien Van Beveren? Sendo o Dakar uma das provas mais difíceis do mundo é impossível prever o que poderá acontecer. Porém, o piloto francês acredita que tem hipóteses de vencer a prova, na qual vai participar pela quinta vez.

Foto: shotbybavo