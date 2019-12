Dakar 2020: A caminho da Arábia Saudita Numa altura em que estamos a menos de um mês do arranque da edição de 2020 do Rally Dakar, é tempo de iniciar a travessia do mediterrâneo. desporto MotoSport desporto/dakar-2020-a-caminho-da-arabia-saudita_5dfa54217cf645796c5633be





Numa altura em que estamos a menos de um mês do

arranque da edição de 2020 do Rally Dakar, é tempo de iniciar a travessia do

mediterrâneo. A caminho da Arábia Saudita estarão 129 motos, 13 quads, 59

carros, 36 SV e 45 camiões de corrida, isto para não falar dos 292 veículos de

assistência, aos quais se juntam ainda os da imprensa e da organização. De

ressalvar ainda que, para além dos veículos de corrida e assistência, a carga

também é composta por uma dúzia de contentores repletos de material e 10

helicópteros. No total, são mais de 700 veículos que se dirigem ao destino onde

terá lugar a prova.

São principalmente os veículos europeus que começam

a iniciar este caminho e que passaram pelas verificações técnicas em Castellet,

para depois embarcarem numa travessia de dez dias a partir de Marselha. Os

pilotos ficaram encantados pelo facto de estes procedimentos terem lugar no

circuito Paul Ricard, um local mítico do desporto automóvel.

Depois de ser dada a luz verde, foi altura da

operação de carregamento, que durou 23 horas, com milhares de manobras

asseguradas por cerca de cinquenta estivadores e membros das equipas de Dakar.

Agora, segue-se uma viagem de 12 dias pelo mediterrâneo que será apenas o

início da grande aventura que é o Rally Dakar.

Foto: Rally Dakar