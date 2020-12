Rui Gonçalves vai estrear-se no Dakar com um número que tem um significado importante para si.

Na verdade, o n.º 19 que o piloto da Sherco vai utilizar no seu primeiro Dakar é exatamente o mesmo número que utilizou no ano em que realizou o seu primeiro campeonato nacional de Motocross.

Rui Gonçalves utilizou o número 19 na sua primeira temporada completa no campeonato nacional de Motocross, em 1994

Estávamos em 1994 e o transmontano começava a construir uma carreira que ficou na história do motociclismo português. RG foi 7.º nesse ano mas conseguiu o seu primeiro título de campeão nacional logo na temporada seguinte.

Na primeira lista de inscritos para o Dakar, foi atribuído a Gonçalves o número 23 mas o piloto conseguiu que a organização aceitasse a mudança para o 19.

Rui Gonçalves utilizou o número 19 no primeiro Rally Raid da sua carreira, o Andalucia Rally em Outubro de 2020

De acordo com o próprio, o pedido aconteceu “por nenhuma razão especial, apenas porque me identifico mais com o 19, apesar de o 999 ser o meu ‘verdadeiro’ número. No entanto, como usei o 19 no meu primeiro Rally e também no início da minha carreira, optei por mudar.”

Boa sorte, Rui!

(Fotos: FB Rui Gonçalves e Fernando “Joka” Gonçalves)