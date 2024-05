Já com o segundo lugar do grupo assegurado e, por conseguinte, a presença no play-off de acesso aos oitavos de final da competição, a formação brasileira foi à Argentina vencer com um golo de Isidro Pitta, aos 51 minutos.

O conjunto orientado por Petit encerrou o Grupo G com 12 pontos, menos um do que o Lanús, que tem lugar garantido nos 'oitavos' da Taça Sul-americana.

A equipa do Mato Grosso - que no play-off vai ter pela frente um dos terceiros classificados da Taça Libertadores - foi uma das poucas a terminar a fase de grupos sem qualquer derrota, juntamente com os compatriotas do Cruzeiro, os equatorianos do Universidad Católica e os argentinos do Belgrano.

