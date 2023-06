Depois de perderem a edição de 2021 para a França, os espanhóis defrontam os croatas pelas 19:45 de Lisboa no estádio De Kuip, em Roterdão, procurando suceder aos franceses e a Portugal, campeão na edição inaugural de 2019, cuja 'final four' foi disputada em território nacional.

Os espanhóis, 'carrascos' de Portugal, afastaram nas meias-finais, na quinta-feira, a Itália, em Enschede, onde um golo de Joselu, aos 88 minutos, desfez o empate criado por um tento de Yeremy Pino, logo aos três minutos, e Ciro Immobile, de grande penalidade, aos 11.

No mesmo De Kuip em que vão lutar pelo ouro, a Croácia precisou do prolongamento para vencer os anfitriões Países Baixos por 4-2, depois de empate a dois no tempo regulamentar, com golos de Kramaric (de penálti aos 55) e Pasalic (72), para os croatas, e Malen (34) e Lang (90+6), para os neerlandeses.

No tempo extra, Petkovic (98) e o capitão Modric, de penálti aos 116, selaram a final para a 'geração de ouro' da Croácia, finalista vencida do Mundial2018 e terceira no Mundial2022.

Antes, em Enschede, o anfitrião da 'final four', os Países Baixos, defrontam a Itália, atual campeã europeia, pelo terceiro lugar da prova, uma posição que os italianos já ocuparam, em 2021, após baterem a Bélgica em Turim.

Na edição 2022/23 da Liga das Nações, Portugal acabou em segundo no grupo A2, atrás da Espanha, ficando arredado de disputar um título que conquistou em casa em 2019, com a campeã da segunda edição, a França, em terceiro no A1.

