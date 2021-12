Os croatas conquistaram o primeiro ponto e colocaram-se em vantagem nas meias-finais, graças à exibição e triunfo do jovem Borna Gojo, de 23 anos, que figura no 279.º lugar no 'ranking' ATP, frente ao experiente Dusan Lajovic (33.º ATP) em três partidas, pelos parciais de 4-6, 6-3 e 6-2.

Depois de Gojo surpreender Lajovic, registando apenas a sua segunda vitória diante um jogador do 'top 50' mundial, após ter derrotado o italiano Lorenzo Sonego (27.º ATP) nos quartos de final, Novak Djokovic foi chamado ao 'court' e confirmou o seu favoritismo.

O tenista de Belgrado, de 34 anos, superou Marin Cilic (30.º ATP) em dois 'sets', com os parciais de 6-4 e 6-2, em uma hora e 32 minutos, restabelecendo a igualdade na eliminatória e empurrando a decisão do apuramento para o desafio de pares.

No embate decisivo Djokovic e Filip Krajinovic foram, contudo, incapazes de surpreender Mate Pavic e Nicola Mektic, líderes da hierarquia mundial de pares, campeões de Wimbledon e medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, e acabaram derrotados em duas partidas, por 7-5 e 6-1.

A Croácia, campeã da Taça Davis em 2018, volta a repetir assim a presença na final e fica a aguardar pelo desfecho da eliminatória entre a Federação de Ténis da Rússia e a Alemanha para conhecer o próximo e último adversário das Finais da prova.

