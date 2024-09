"O capitão do Al Nassr, Cristiano Ronaldo, não estava a sentir-se bem hoje e foi diagnosticado com uma infeção viral. O médico da equipa confirmou que ele precisa de descansar e de ficar em casa. Consequentemente, não viajará com a equipa hoje para o Iraque. Desejamos uma rápida recuperação ao nosso capitão", lê-se na página do clube na rede social X.

A equipa orientada por Luís Castro tem assim uma baixa de peso para a deslocação ao Iraque, onde na segunda-feira defronta o Al Shorta, em Bagdade, no arranque da 'Champions' asiática.

