Os três internacionais lusos integram uma lista de 30 candidatos, entre os quais se encontram o argentino Lionel Messi, o egípcio Mohamed Salah, os franceses Karim Benzema, Kylian Mbappé e Antoine Griezmann, o brasileiro Vinicius Júnior ou o inglês Jude Bellingham.

Em outra categoria, como futebolista preferido dos adeptos, Cristiano Ronaldo repete a nomeação, bem como o campeão mundial Lionel Messi, numa lista de 10 jogadores e da qual também faz parte o internacional brasileiro Neymar, excluído da anterior.

Nos candidatos a melhor guarda-redes, destaca-se a nomeação de Diogo Costa (FC Porto), com Bernardo Silva (Manchester City) a ser nomeado na categoria de melhor médio, enquanto para jogador mais promissor são apontados António Silva (Benfica) e o costa-marfinense Diomande, central do Sporting.

A longa lista de prémios contempla também a de melhor presidente do ano, na qual surge Rui Costa (do Benfica) entre oito candidatos, e a categoria de melhores equipas, com o Benfica a estar nomeado tanto em masculinos, como em femininos.

