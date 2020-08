"Enquanto me preparo para a minha terceira temporada como 'bianconero', o meu espírito e ambição estão tão elevados como sempre. Metas. Vitórias. Comprometimento. Dedicação. Profissionalismo. Com todas as minhas forças e com a preciosa ajuda dos meus companheiros e de toda a equipa da Juventus, trabalhamos mais uma vez para conquistar a Itália, a Europa e o Mundo!", sintetizou o atleta, nas redes sociais.

Aos 35 anos, Cristiano Ronaldo ambiciona conquistar a Liga dos Campeões - ganhou quatro pelo Real Madrid e uma pelo Manchester United -- pela 'vecchia signora', a qual ajudou a garantir os dois últimos títulos dos nove seguidos no campeonato transalpino.

Na primeira época, a formação de Turim foi afastada pelos holandeses do Ajax nos quartos de final e na presente temporada a equipa foi eliminada pelos franceses do Lyon nos oitavos.

"Quebrar recordes. Ultrapassar obstáculos. Conquistar títulos e alcançar metas pessoais. Fazer mais e melhor, mais uma vez. Chegar mais longe e ter sucesso em todos os desafios que se coloquem no nosso caminho. Tornar cada ano numa aventura melhor do que a anterior e vencer tudo com a ajuda dos adeptos", complementou o luso.

O campeonato italiano começa em 19 de setembro e Cristiano Ronaldo promete honrar a "fantástica e única paixão que é a Juventus".

"Fazer jus à sua história, elevando o nosso nome, os nossos valores e os nossos padrões o mais alto possível. Somos a Juventus! Somos os campeões! Estamos de volta e mais fortes do que nunca! Contamos convosco", concluiu.

RBA // AMG

Lusa/Fim