O brasileiro Alex Telles abriu a contagem aos 11 minutos, e Al Amri ampliou a vantagem do Al Nassr - que também contou com o internacional luso Otávio no 'onze' - aos 39, com o golo de Ronaldo a surgir após o intervalo, aos 49.

O melhor que os anfitriões conseguiram foi reduzir, aos 81, por intermédio do brasileiro Anselmo, mas a formação liderada pelo técnico português Luís Castro garantiu os três pontos, consolidando o segundo posto da Liga saudita, com 31 pontos, menos quatro do que o Al Hilal, de Jorge Jesus, que na véspera bateu o Al Taawon (2-0).

Já o Al Akhdoud, treinado pelo português Jorge Mendonça, ganhou em casa, por 2-1, ao Al Hazm, num encontro entre equipas em lugares de despromoção da Liga saudita de futebol.

O avançado camaronês Leandre Tawamba foi o homem do jogo, ao abrir o contador aos 20 minutos e ao bisar aos 90+3, enquanto o médio luso Tozé fez o único golo dos visitantes aos 90+7.

Com os três pontos, o Al Akhdoud soma 10 pontos em 13 rondas e segue na 16.ª posição, enquanto o Al Hazm é último (18.º) com sete pontos.

