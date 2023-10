A equipa de Luís Castro, que contou com o contributo de Cristiano Ronaldo, autor de um dos golos, chegou a intervalo a perder por 1-0, devido a um golo do Istiqlol aos 44 minutos, pelo avançado costa-marfinense Senin Sabai.

No entanto, a reação do Al-Nassr na segunda parte foi categórica e permitiu à equipa saudita operar a reviravolta no resultado, com Cristiano Ronaldo a iniciá-la com o empate, aos 66 minutos, e com o brasileiro Anderson Talisca, ex-Benfica, a consumá-la, com mais dois golos, aos 72 e 77.

Luís Castro decidiu hoje poupar alguns jogadores influentes da equipa, como o português Otávio e senegalês Sadio Mané.

Com a segunda vitória no grupo E, o Al Nassr lidera isolado com seis pontos, seguido dos iranianos do Persepolis, com três, e do Al-Duhail, do Qatar, e o Istiqlol Dushanbe, ambos com um.

