O primeiro golo do Al Nassr surgiu logo aos oito minutos, numa recuperação do internacional senegalês Sadio Mané, do qual partiu o cruzamento para o 'coração' da área, onde surgiu Cristiano Ronaldo a desviar a bola para o seu companheiro Ayman Yahaya, junto ao segundo poste, abrir o marcador.

A confirmação do triunfo chegou na segunda parte, com o golo de Cristiano Ronaldo, que rematou forte, de primeira, na área, após um passe para trás do lateral direito Sultan Al Ghannam, que foi à linha cruzar.

Além de Cristiano Ronaldo, que foi substituído aos 81 minutos por Abdulrahman Ghareeb, houve outro português em campo ao serviço do Al Nassr, o médio Otávio, que jogou os 90 minutos.

O médio croata Marcel Brozovic viu o cartão vermelho exibido pelo árbitro italiano Davide Massa, após um lance de bola dividida em que levantou a perna e atingiu um adversário, pelo que é uma baixa para o jogo da final da Supertaça.

O Al Nassr defronta no sábado, a partir das 17:15 (horas em Lisboa), o campeão saudita Al Hilal, treinado por Jorge Jesus, na final da Supertaça, depois de este ter eliminado na terça-feira, nas meias-finais, o Al Ahli.

JEC // JP

Lusa/Fim