"Cristiano Ronaldo regressou à Itália num voo médico autorizado pelas autoridades sanitárias competentes, a pedido do jogador, e continuará o seu isolamento em casa", indicou a Juventus, clube do jogador, em comunicado na sua página oficial.

O futebolista tinha deixado Portugal hoje às 13:30, a bordo de um avião-ambulância privado, que partiu do aeródromo de Tires.

O capitão da seleção portuguesa estava desde terça-feira em isolamento na Cidade do Futebol, em Oeiras, depois de ter testado positivo ao novo coronavírus.

Ronaldo estava no estágio da seleção portuguesa, depois de ter defrontado a Espanha (0-0), em jogo particular, em 07 de outubro, em Lisboa, e a França (0-0), no domingo, em Saint-Denis, para a Liga das Nações, tendo sido dispensado do encontro de hoje, diante da Suécia, também para a Liga das Nações.

O teste positivo ao jogador foi o terceiro na seleção, depois de José Fonte e Anthony Lopes, que já tinham sido dispensados dos trabalhos da equipa das 'quinas', igualmente devido a testes positivo ao novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e oitenta e sete mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.117 em Portugal.

