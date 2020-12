"Este prémio dá-me motivação para continuar a minha jornada e poder jogar mais alguns anos", lançou o capitão da seleção portuguesa, que atua na Juventus e que marcou presença na cerimónia realizada no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Cristiano Ronaldo bateu a concorrência do argentino Lionel Messi, do egípcio Mohamed Salah e do antigo internacional brasileiro Ronaldinho Gaúcho, que eram os restantes finalistas.

Por seu turno, o empresário luso Jorge Mendes, que representa Ronaldo desde o início da sua carreira profissional, venceu o prémio para Agente do Século.

Já o técnico português José Mourinho foi batido pelo espanhol Pep Guardiola no prémio Treinador do Século.

O alemão Hans-Dieter Flick, que comanda o Bayern Munique, ganhou a distinção para Treinador do Ano, enquanto o colosso bávaro foi eleito o Clube do Ano e o goleador polaco Robert Lewandowski o Jogador do Ano.

O Real Madrid venceu a categoria de Clube do Século, e Iker Casillas, que terminou a carreira no FC Porto, e Gerard Piqué foram distinguidos com o prémio Carreira.

