Pelo segundo ano seguido (o galardão também só existe desde 2023), Ronaldo, que defende as cores dos sauditas do Al Nassr, foi eleito o melhor jogador a atuar no Médio Oriente, numa cerimónia em que também recebeu um troféu de reconhecimento por ser o maior goleador da história do futebol, com mais de 900 golos.

"O ser o melhor marcador de todos os tempos dá-me motivação para continuar a jogar e a marcar golos, que é o que eu faço melhor. Vou continuar, ainda quero ganhar títulos, marcar mais golos e ganhar mais coisas pela seleção nacional", afirmou o avançado de 39 anos.

Ronaldo também estava nomeado para melhor jogador de 2024, assim como o sueco Viktor Gyökeres, do Sporting, mas o troféu foi para o brasileiro Vinicius Jr, do Real Madrid, que também levou para a casa o galardão de melhor avançado.

Devido à sua campanha no comando no Al Hilal, também da Arábia Saudita, Jorge Jesus recebeu o prémio de melhor treinador no Médio Oriente.

Já Vitinha, do Paris Saint-Germain, foi ultrapassado pelo inglês Jude Bellingham na corrida para melhor médio do ano.

O Sporting, campeão português, esteve na luta pela melhor equipa de 2024, mas o Real Madrid, campeão europeu e recordista dessa competição, acabou por ser eleito.

O sucesso do futebol espanhol na cerimónia foi ainda mais reforçado com o italiano Carlo Ancelotti, ao comando do Real, venceu o prémio de melhor treinador, e pelo FC Barcelona, que juntou mais três troféus.

A equipa catalã foi eleita a melhor de futebol feminino, com Aitana Bonmatí a voltar a conquistar o prémio de jogador do ano e Yamal a maior promessa de 2024.

Os resultados dos prémios foram alcançados pelos votos de adeptos, através do sítio oficial do evento na Internet, e por um júri composto por vários antigos jogadores, treinadores, ex-árbitros e dirigentes.

Nesse grupo, destaque para a presença de Luís Figo, antigo capitão da seleção portuguesa, Deco, que também representou a equipa das 'quinas', e Pinto da Costa, antigo presidente do FC Porto.

Figuras como Fábio Capelo, Marcelo Lippi, Iker Casillas e Francesco Totti também fizeram parte do júri.

