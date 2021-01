Frente a um adversário que viu o VAR anular-lhe um golo, que seria o inaugural, e atirar duas bolas ao ferro, o madeirense foi decisivo, começando por marcar aos 31 minutos, ao dar o melhor seguimento a uma bola recuperada por um companheiro no ataque, com remate indefensável.

Aos 49 minutos, desmarcou Chiesa, que deu um toque na área e atirou cruzado, golo que penalizava o bom desempenho da Udinese.

Os forasteiros atiraram à trave em cabeçada do dinamarquês Strgyer Larsen, aos 57 minutos, e em 'disparo' do holandês Marvin Zeegelaar, aos 73, que marcaria, em recarga oportuna, aos 90.

Entre os dois lances, o uruguaio Rodrigo Betancur recuperou uma bola a meio-campo e lançou Cristiano Ronaldo, que avançou e atirou cruzado para o seu 14.º golo no campeonato, quase metade dos 29 que a equipa já marcou, o último dos quais pelo argentino Paulo Dybala, que, aos 90+3, estabeleceu o resultado final.

A Juventus soma 27 pontos, a 10 do líder AC Milan, que tem um de vantagem para o rival Inter e sete para a Roma de Paulo Fonseca: o Nápoles é quarto, com 28 pontos, e também um jogo a menos.

O AC Milan, reduzido a 10 a partir dos 34 minutos, por expulsão de Tonali, manteve a liderança na Série A com triunfo por 2-0 em casa do Benevento, com o português Rafael Leão a tranquilizar a equipa, ao fazer o segundo golo, aos 49 minutos, a ganhar em velocidade ao guarda-redes e, de angulo apertado, marcar.

Aos 61, Caprari desperdiçou um penálti para o Benevento.

O Inter goleou o Crotone (6-2), enquanto a Roma venceu a Sampdoria por 1-0.

RBA/RPM // VR

Lusa/Fim