"Todos os olhares em Riade para a apresentação do melhor do mundo, Cristiano Ronaldo, com as cores do Al Nassr, pela primeira vez", pode ler-se numa nota publicada na rede social Twitter pelos sauditas.

Segundo o clube, o jogador será apresentado no Mrsool Park, estádio do Al Nassr, em Riade.

O 'astro' luso é esperado ainda hoje em Riade, tendo já publicado um vídeo nas redes sociais a partir do avião em que viaja para aquela cidade saudita.

O 'capitão' da seleção portuguesa, de 37 anos, ruma ao futebol saudita, após ter rescindido contrato com os ingleses do Manchester United, que representou uma segunda vez em 2021/22 e 2022/23, após uma primeira passagem (2003/2009).

Antes de iniciar o Mundial2022, Ronaldo, que foi formado no Sporting e entre as duas passagens pelos ingleses representou Real Madrid (2009/2018) e Juventus (2018/2022), assumiu sentir-se "traído" e desrespeitado nos 'red devils', ao serviço dos quais marcou 145 golos em 346 jogos.

Com 194 jogos pela seleção principal de Portugal, e 118 golos, junta-lhes 451 tentos pelo Real Madrid, em 'apenas' 438 encontros, e cinco pelo Sporting, em 31 jogos.

Atualmente orientado pelo francês Rudi Garcia, e com o brasileiro Talisca (ex-Benfica) e o camaronês Aboubakar (ex-FC Porto), o Al Nassr ocupa o primeiro lugar da Liga saudita, após 11 jornadas, com 26 pontos, mais um do que o Al Shabab, que tem menos um jogo.

O Al Nassr soma nove títulos de campeão saudita, o último dos quais em 2018/19.

