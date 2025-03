Kikas deu vantagem à formação da Amadora, aos 55 minutos, e Sidnei Tavares empatou para os vimaranenses, aos 78.

O Moreirense, que voltou a pontuar, depois de ter perdido no terreno do Famalicão (2-0), ocupa o 10.º lugar, com 27 pontos, enquanto o Estrela da Amadora segue no 15.º posto, com 22, após somar o terceiro jogo sem perder.

