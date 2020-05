A Federação Motociclismo Portugal fez saber que para este ano, dado o sucesso que os Troféus Naked prometem vir a ter no decorrer da presente temporada, que decidiu criar a Classe “NAKED BIKES” onde tanto o anterior Troféu ZCUP com motos Kawasaki Z900 como o novo Troféu Aprilia Tuono se irão para já inserir, ficando a Classe aberta para outros Troféus de motos Naked que se venham de futuro a organizar:

” Desde a época de 2016 que a FMP tem apoiado e sancionado o Troféu monomarca ZCUP assente na utilização de “naked bikes” da marca Kawasaki. Desde essa época, apesar de mono-marca, este Troféu tem demonstrado a validade da aposta neste tipo de motas, através do seu crescimento sustentado de participantes e crescente popularidade. Para a época 2020, surge uma iniciativa idêntica também assente em “naked bikes”, mas da marca Aprilia.

Assim, e na sequência da iniciativa lançada em 2013, onde se criou uma classe “naked bikes” no CNV Moto, decidiu a FMP enquadrar estes dois troféus e outros que possam vir a surgir, na nova classe Troféus Naked Bikes com o objectivo de regulamentar aspectos comuns que ambas as iniciativas deverão responder e cumprir.”

TROFÉUS ACEITES

Os troféus aceites na época 2020 serão os Troféus TUONOCUP e ZCUP caracterizados por utilizar este tipo de motos, vulgarmente designadas como “naked bikes” ou “roadsters”. Cada um destes troféus terá o seu regulamento próprio que os participantes e organizadores deverão cumprir.

LICENÇAS DESPORTIVAS E INSCRIÇÕES

Os participantes deverão possuir, como mínimo, a Licença Desportiva Velocidade Regional (normal ou de-uma-prova). Os pilotos estrangeiros, deverão apresentar as respectivas permissões de participação emitidas pelas Federações de motociclismo emissoras das suas Licenças, se estas não incluírem já essas permissões.

As inscrições junto dos organizadores das provas, serão feitas de acordo com os regulamentos Particulares, mas exclusivamente pelo(s) promotor(es) do(s) troféu(s).

Os passes de acesso aos circuitos serão fornecidos pela FMP e/ou pelos organizadores conforme determina o ponto “Credenciais de Acesso” do Regulamento Desportivo do RNV. “

Mais informação relativamente ao Regulamento da CLASSE NAKED aqui.