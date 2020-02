CPTT, Baja TT Vindimas do Alentejo: Triunfo de Tiago Reis Tiago Reis e Valter Cardoso (Mitsubishi Racing Lancer) asseguraram o triunfo na primeira prova do Campeonato de Portugal de todo-o-terreno ao terminarem a Baja TT Vindimas do Alentejo com uma vantagem de 7m30.1s sobre a dupla espanhola, Luis Recuenco/Vitor Rodriguez (Mini Countryman). Os campeões nacionais em título travaram uma bela luta com João Ramos e desporto AutoSport desporto/cptt-baja-tt-vindimas-do-alentejo-triunfo-de-_5e401f873555ec12714343ad





Um grande começo de campeonato, numa competição que promete muitas e boas lutas durante o ano. Faltaram a esta prova dois candidatos, mas pelo que se viu vai haver vários pilotos a lutar pelas posições de pódio, o que é um excelente sinal para o campeonato.

Primeiro pódio de Manuel Correia e Miguel Ramalho (Mitsubishi HRX Ford) , que realizaram uma prova consistente, terminando com um belo prémio, o pódio. Paulo Rui Ferreira e Jorge Monteiro (Toyota Hilux) foram quartos classificados, depois de suplantarem André Amaral e Nelson Ramos (Ford Ranger) já na derradeira fase do setor seletivo.

Nuno Matos e Joel Lutas terminaram na sexta posição com o Fiat Fullback Proto. No primeiro dia de prova chegaram a rodar na quarta posição, mas entre o quilómetro 70 e 80 da primeira SS sentiram uma gradual falha no rendimento do motor, que se manteve até ao final com Nuno Matos a reduzir o andamento de modo a chegar ao fim. Hoje, ainda perderam uma posição para Paulo Rui Ferreira, mas terminaram na mesma sexta posição em virtude do abandono de João Ramos.

Sétimo lugar para Nuno Madeira e Filipe Serra (KIA Sportage TT), que terminaram com menos de um minuto de avanço para Alexandre Ré e Pedro Ré ( Can Am Maverick X3), que venceram o T3 (SSV). Luis Dias e Pedro Cunha Rêgo (Nissan PickUp Proto) terminaram em nono na frente de David Spranger e Nuno Batalha (BMW 316 Proto).

Francisco Barreto e Carlos Silva (Nissan Navara) venceram o T8 com nove minutos de avanço para José Mendes e Jorge Baptista (Mitsubishi L200). Mais info assim que possível.