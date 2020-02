CPR, Q&A, José Pedro Fontes: “Queremos ser campeões, mas vai ser uma temporada bastante disputada” A Citroën Vodafone Team está de volta ao Campeonato de Portugal de Ralis, novamente com José Pedro Fontes e Inês Ponte, num ano em que pretendem alcançar os títulos de Pilotos e Navegadores conquistados em conjunto na época de 2016. O Citroën C3 R5 já conta com o mais recente upgrade estreado em Monte-Carlo, entretanto desporto AutoSport desporto/cpr-q-a-jose-pedro-fontes-queremos-ser_5e50ec6884a13912995dea54





A Citroën Vodafone Team está de volta ao Campeonato de Portugal de Ralis, novamente com José Pedro Fontes e Inês Ponte, num ano em que pretendem alcançar os títulos de Pilotos e Navegadores conquistados em conjunto na época de 2016. O Citroën C3 R5 já conta com o mais recente upgrade estreado em Monte-Carlo, entretanto comprovado nos testes que a equipa tem vindo a realizar neste defeso.

Zé Pedro, pronto para a luta?

“Não vejo a hora de iniciar este CPR 2020, desejo que é partilhado pela Inês Ponte, a minha navegadora, e por todos os elementos que compõem o Citroën Vodafone Team. A vontade é enorme não só porque estamos sedentos de vitórias, mas porque queremos virar nova página nos ralis nacionais…”

O vosso carro está mais evoluído?

“Sim, queremos dar o destaque que merece o nosso Citroën C3 R5, aumentando as quatro vitórias que já alcancei com ele, duas no ano passado com a Inês e mais duas em 2018, com o Paulo Babo. Agora que o modelo foi dotado dos mais recentes upgrades disponibilizados pelo Departamento de Competição Cliente da Citroën Racing, estamos apostados em alcançar novos sucessos.”

Como têm corrido os testes?

“Temos andado a testar os diferentes set-ups que a Citroën Racing tem vindo a desenvolver para o C3 R5, quer para a terra, quer para os troços em asfalto, alguns dos quais já estreados com enorme sucesso no recente Rali de Monte Carlo, onde o modelo conseguiu um top 5 na sua categoria, vencendo ainda entre os WRC2 e WRC3. Isso deixa-nos ainda mais esperançados num bom resultado em Fafe, mesmo tendo em conta as naturais diferenças entre os pisos do asfalto gelado do sul de França e as especiais de terra de Fafe”.

Quais são os vossos objetivos para este CPR 2020?

“O nosso principal objetivo consiste, por isso, em garantir o máximo de vitórias nos ralis de 2020 e, com isso, reconquistarmos os títulos de Pilotos e Navegadores que, em conjunto, conseguimos em 2016, sustentando a aposta dos nossos habituais patrocinadores, que este ano renovaram a sua já longa aposta”.

A concorrência é forte…

“Acreditamos no nosso potencial e no do nosso C3 R5, com que estamos cada vez mais entrosados, e estamos também cientes da evolução do parque dos modelos R5 nos ralis nacionais, que integra um conjunto de pilotos, navegadores e equipas muito competitivos e bem preparados, naquela que antecipo venha a ser uma temporada bastante disputada.”