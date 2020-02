CPR, ‘Mex’ Machado: “Estamos prontos para dar espetáculo!” Chegou a hora de ‘Viver o Momento’ ou, por outras palavras, da inovadora equipa de ralis “Live The Moment” entrar em ação, com a estreia, em Portugal, do Porsche 911 GT3 em ralis de terra! Uma inédita aposta desportiva da carismática dupla ‘Mex’ Machado e Luís Sá, com lançamento marcado já para amanhã e sábado, desporto AutoSport desporto/cpr-mex-machado-estamos-prontos-para-dar_5e579dc2ee210512b2d47104





Já sonhou em sentar-se ao volante de um aristocrático Bentley Continental GT, mas preparado para ralis? Imagina-se no papel de navegador de “Mex” Machado, num impressionante Porsche 911 GT3 a viver as emoções de um co-drive único, em pisos de terra? Pois, no Rallye Serras de Fafe e Felgueiras, a equipa “Live The Moment” está pronta para proporcionar estas e muitas outras experiências, que vão brindar todos os fãs da modalidade com momentos únicos e inesquecíveis de adrenalina e convívio!

Demonstrando que os ralis podem ser muito mais do que uma mera competição disputada ao cronómetro, a equipa idealizada por “Mex” Machado promete oferecer uma visão verdadeiramente diferenciadora do universo dos ralis.



Se, por um lado, privilegiará o contacto e a interação com o público na Zona de Assistência (Largo da Feira, em Fafe), oferecendo-lhe acesso livre ao “Lounge” VIP e a uma multiplicidade de experiências invulgares (possibilidade de se sentar e de tirar fotos ao volante do Bentley Continental GT, disputar uma classificativa de um rali num simulador, jogar num mini campo de futebol e até permitir que as crianças deem os primeiros passos na competição, em karts a pedais), por outro, guardará para as classificativas de terra uma boa parte das emoções, onde o Porsche 911 GT3 promete levar ao rubro todos os fãs da disciplina com muito espetáculo.

É, pois, com este espírito que a “Mex” Machado e Luís Sá vão encarar este regresso aos ralis e logo numa máquina de topo com mais de 400 cavalos, tração traseira e com uma sonoridade única e contagiante para os milhares de espectadores esperados na Serra de Fafe e nas florestais do concelho de Felgueiras e Vieira do Minho.

Antes mesmo de iniciar a prova, o piloto que tem o apoio técnico da estrutura Sergio Vallejo Racing e da formação Extreme Raid, garantiu “ser já uma vitória ter conseguido montar um projeto dignificante que pretende mostrar que os ralis são muito mais do que ganhar ou perder! Aliás, o resultado desta prova é mesmo o menos importante para nós, ao contrário da diversão do público, para a qual tudo faremos para contribuir, oferecendo excitantes momentos de condução na estrada (andando o mais atravessado possível), e de inesquecível confraternização na zona de assistência com tudo o que preparamos”.

De resto, como salienta o “Mex” Machado, “o projeto ‘Live The Moment’ tem muito de emocional, afirmando-se como um projeto de detalhe: vamos alinhar com o Porsche pintado de verde em homenagem ao piloto Américo Nunes, bi-campeão de ralis com a popular ‘bomba verde”; levamos o número 77 nas portas numa menção, pessoalmente, importante à idade com que o meu pai perdeu a vida; faremos co-drives com pessoas que enfrentaram ou enfrentam alguns problemas na vida, que, acreditamos, por momentos, sejam substituídos por um sorriso tal a intensidade da experiência que vão viver; teremos painéis com fotos de muitas pessoas que, nalguma fase da minha vida e carreira, me ajudaram; mas também, fazemos questão de empreender uma ação solidária com os bombeiros (neste caso com a corporação de Fafe), a quem muito todos devemos, proporcionando-lhes experiências de co-drive memoráveis. Noutro campo, iremos também contribuir com sinalética na estrada para guiar, de forma mais facilitada, o público a algumas classificativas e ao centro da ação, sem esquecer a nova app – https://webapp.livethemomentbymex.com – criada, que disponibiliza também todas as informações úteis para que o público possa ‘viver’ este rali com todas as emoções”.

Tudo se conjuga, portanto, para que a equipa “Live The Moment” de “Mex” Machado possa dar um “colorido” muito especial ao Rallye Serras de Fafe e Felgueiras, onde também marcará presença o atual Campeão do Mundo de Ralis, o estónio Ott Tanäk, e o espanhol Dani Sordo, que nos Hyundai i20 WRC com que disputam o Campeonato do Mundo de Ralis vão igualmente abrilhantar, a prova disputada na “Catedral” dos Ralis.

A ação começa amanhã (sexta-feira) com a disputa de três classificativas – dupla passagem pelo troço de Aboim/Monte e passagem única pela espetacular “Street Stage” no centro de Fafe -, prolongando-se no sábado com a disputa de mais 10 provas especiais – dupla passagem por Montim, Seixoso, Santa Quitéria, Lameirinha e Luilhas/Guilhofrei -, num total 132,95 km disputados ao cronómetro e divididos por 13 troços localizados nos concelhos de Fafe, Felgueiras e Vieira do Minho.