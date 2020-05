A FPAK reuniu ontem com um conjunto alargado de Pilotos, numa reunião que serviu para ouvir possíveis soluções para o Campeonato de Portugal de Ralis. Seguem-se as Equipas e os Clubes, sendo que depois de todos ouvir a federação irá tomar decisões quanto ao rumo para principal competição de estrada em Portugal.

Conforme anunciado anteriormente, Ni Amorim, Presidente da FPAK reuniu com um grupo alargado de pilotos que disputam o Campeonato de Portugal de Ralis, onde se destacaram os últimos campeões nacionais no ativo desde 2014, os pilotos oficias das marcas representadas no campeonato, representantes dos pilotos das duas rodas motorizes, quatro rodas motorizes, fora da classe rainha R5, navegadores, o Presidente do Conselho de Comissários Desportivos da FPAK, Claudino Romeiro e o Coordenador Desportivo da FPAK, Paulo Magalhães, com o intuito de preparar uma possível retoma da atividade desportiva, numa altura em que as autoridades de saúde começam a levantar as restrições provocadas pelo novo Coronavirus.

Assim, e segundo a FPA, numa reunião com um consenso nunca antes conseguido por parte dos pilotos e bastante produtiva e construtiva, os presentes: Armindo Araújo, Bruno Magalhães, José Pedro Fontes, Ricardo Teodósio, Pedro Meireles, Pedro Almeida, Gil Antunes e Mário Castro foram unânimes quanto aos principais pontos que terão de ser tidos em conta para voltar a ter o CPR na estrada logo que possível tendo especial preocupação com as dificuldades que os organizadores e todos os agentes envolvidos no automobilismo estão a atravessar:

Cumprimento rigoroso das medidas sanitárias impostas pelas Autoridades de Saúde;

Redução dos Custos para clubes organizadores e pilotos participantes através da redução do número de quilómetros por prova;

Reajustamento do Regulamento Desportivo do Campeonato por forma a abolir a escolha das provas em que cada participante quer pontuar.

Definir com os clubes organizadores aqueles que, face a esta pandemia, têm condições de implementar as suas provas e ajustar, se necessário, o número de provas pontuáveis para o Campeonato.

Agora, e depois de ouvidos os clubes, chegar-se-á a uma posição confortável para as várias partes. Quanto aos pontos discutidos, o cumprimento rigoroso das medidas sanitárias impostas pelas Autoridades de Saúde é pacífico, já que será uma questão ‘mandatória’ para haver ralis, a redução dos Custos para clubes organizadores e pilotos participantes através da redução do número de quilómetros por prova é outra medida lógica, pois se todos sabemos que o custo por quilómetro é um valor fortemente indicativo, reduzindo quilómetros, poupa-se dinheiro.

Logicamente, será necessário o reajustamento do Regulamento Desportivo do Campeonato, perdendo-se provas – algo que já se sabe que vai acontecer, restando saber quantas – e neste contexto a nomeação de provas em que cada participante quer pontuar é a primeira bola a sair do saco. Por fim, os clubes organizadores, que também estão a ser muito afetados por esta pandemia de coronavírus, nem que seja por inerência, pois as Câmaras Municipais são os principais patrocinadores das provas. Resta agora saber os que têm condições de implementar as suas provas, sendo dessa forte, depois, mais fácil de ajustar o número de provas pontuáveis para o Campeonato.

Portanto, tudo está em andamento, no fim de fevereiro realizou-se o Rallye Serras de Fafe e Felgueiras, a segunda prova, o Azores Rallye foi adiado e está previsto para o meio de setembro, de 17 a 19 de abril estava previsto o Rali de Mortágua que foi adiado, de 12 a 14 de junho está agendado o Rali Terras D’ Aboboreira, apesar do que foi comunicado pela Câmara Municipal de Amarante, não foi cancelado, estando no entanto em stand by. Segue-se o Rali de Castelo Branco de 3 a 5 de julho, de 30 de julho a 1 de agosto está previsto o Rali Vinho da Madeira, ilha onde ontem fora levantadas várias restrições. No início de setembro de 4 a 6 está previsto o Rali Alto Tâmega, de 2 a 4 de Outubro o Rallye Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande e por fim de 13 a 15 de novembro, o Rallye Casinos do Algarve. É quase certo que algumas destas datas vão ser mudadas, ficando por saber que provas ainda se vão realizar.