Bruno Magalhães foi confirmado no Team Hyundai Portugal, e terá a seu lado Carlos Magalhães, com quem já correu no passado nos tempos da Peugeot. A equipa do importador luso, optou por ter este ano somente um piloto, mas expande agora a sua atividade também para o Europeu de Ralis.

Para Bruno Magalhães, será um regresso a tempo inteiro a uma competição em que já foi feliz: “É para mim uma grande honra defender as cores da Hyundai em tão ambicioso projeto, o mais ambicioso da minha carreira” começou por dizer Bruno Magalhães que vai ter a seu lado Carlos Magalhães, com quem já correu no passado, também no CPR e no IRC, nos tempos da Peugeot Portugal, quando há cerca de uma década correu em provas do IRC e nacionais, mas não a disputar as duas competições na íntegra: “Vai ser um ano muito exigente, para a equipa e para nós, mas temos que estar preparados. Temos um grande ambição, como disse este será o maior projeto minha carreira desportiva e da nossa parte vamos fazer o que estiver ao nosso alcance. Estou confiante, nos últimos Europeu de Ralis lutei pelo título até ao fim. Sabemos que temos uma concorrência fortíssima no ERC, por exemplo o Craig Breen também vai disputar a competição de Hyundai, mas vamos fazer o nosso trabalho. Já lá estivemos e lutámos até ao fim. Vamos tentar fazer o melhor e isso significa lutar pelos lugares da frente”, disse Bruno Magalhães, que também fez a análise da concorrência do CPR: “Será um CPR mais forte, todos com carros de última geração. O nosso Hyundai deu um passo em frente e por isso acredito que estaremos bastante mais fortes que o ano passado. Acredito que temos armas para lutar com os melhores já em Fafe”, disse Bruno Magalhães.