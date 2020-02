CPR, Bruno Magalhães: “O Hyundai i20 R5 está ainda mais competitivo” O Team Hyundai Portugal está de regresso ao Campeonato de Portugal de Ralis, que se inicia com o Rally Serras de Fafe e Felgueiras, prova que terá lugar nos dias 28 e 29 de fevereiro a próxima sexta-feira e sábado. Este ano, a dupla Bruno Magalhães e Carlos Magalhães é a única do Team Hyundai desporto AutoSport desporto/cpr-bruno-magalhaes-o-hyundai-i20-r5-esta_5e563b65ec64cc12b3921922





O Team Hyundai Portugal está de regresso ao Campeonato de Portugal de Ralis, que se inicia com o Rally Serras de Fafe e Felgueiras, prova que terá lugar nos dias 28 e 29 de fevereiro a próxima sexta-feira e sábado.

Este ano, a dupla Bruno Magalhães e Carlos Magalhães é a única do Team Hyundai Portugal, mas ao contrário do que tem vindo a suceder até aqui, com um programa também no Europeu de Ralis.

Em paralelo, a Hyundai MotorSport traz a Portugal dois dos seus pilotos oficiais, Ott Tanak e Dani Sordo , que vão guiar os seus Hyundai i20 Coupe WRC nos troços da prova – exceção feita a Santa Quitéria devido a questões regulamentares do WRC – algo que, vai acrescentar muito valor à prova da Demoporto.

Sérgio Ribeiro, CEO da Hyundai Portugal, não esconde a ambição de conquistar um novo título nacional e de lutar pelos primeiros lugares no Campeonato Europeu. “Para 2020, quisemos ir ainda mais longe e pela primeira vez teremos uma equipa portuguesa a disputar o Campeonato de Portugal e todo o Campeonato Europeu. Como sempre, vamos entrar em cada prova para vencer, este é o nosso ADN”

Já para Bruno Magalhães “este é o projeto mais ambicioso da minha carreira”, assume o piloto de Lisboa, sobre a oportunidade de conciliar o CPR e o ERC. Depois de testar o renovado Hyundai i20 R5 posso confirmar que o carro está ainda mais competitivo e tenho a certeza de que demos um passo em frente principalmente em pisos de terra, o que é importantíssimo já para este primeiro rali” apontou o piloto do Team Hyundai Portugal, que em 2019 foi vice campeão nacional.