O CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, que este ano já organizou a Baja TT Vindimas Do Alentejo, primeira prova do CPTT, tem previsto organizar o Rally de Lisboa em 2021, prova que será candidata ao Campeonato de Portugal de Ralis de 2022.



Curiosamente, e numa altura que muito se fala da necessidade de haver um rali em Lisboa, afinal este já estava pensado e há algum tempo a ser tratado. Segundo o presidente do CPKA, Humberto Silva, “há já um ano que trabalhamos neste rali, e foi a resposta do CPKA ao repto lançado por um dos autarcas do nosso concelho no dia em inaugurámos a nossa sede e em que nos foi proposto trazer o automobilismo de volta a Lisboa.

Apesar do CPKA ser um clube de dimensão nacional, sempre desejámos organizar um evento em Lisboa e na freguesia em que estamos inseridos e sediados, Lumiar, a mais populosa da cidade.

Neste momento estamos muito contentes, por esta nova prova ir de encontro ao desejo revelado recentemente por várias entidades ligadas a este desporto e que pretendem que exista um rali em Lisboa. A data da prova, a realizar em 2021, será certamente concertada com a FPAK, para que a mesma possa ser um êxito completo.

No programa que já temos delineado, o Rally de Lisboa será disputado na estrada durante dia e meio, sábado e domingo, com 12 classificativas nos concelhos de Lisboa, Mafra, Arruda dos Vinhos e Alenquer, perfazendo 111,50 km de troços cronometrados num percurso total com cerca de 370 km.

O parque de assistência, parque fechado e pódio será no Parque das Nações. Agora, e depois ter termos implantado a Baja TT Vindimas do Alentejo, logo na primeira edição, como uma prova de excelência e referência no nosso Campeonato de Portugal de Todo o Terreno, que é considerado como o melhor do mundo, esta, é mais uma aposta e desafio que pretendemos realizar, com o mesmo nível e qualidade reconhecidos por todos”.