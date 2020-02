Covid-19 afeta a F1: Agora é o Bahrein O Departamento de Aviação Civil do Bahrein suspendeu todos os voos oriundos do Dubai e Sharjah, para já por um período de 48 horas, com efeitos imediatos, devido ao surto de coronavíruas, alegando que existem 23 casos de Covid-19 no país. Mais um caso a juntar aos vários que vão tendo lugar um pouco por desporto AutoSport desporto/covid-19-afeta-a-f1-agora-e-o-bahrein_5e563a6f979f2f128dea3463





O Departamento de Aviação Civil do Bahrein suspendeu todos os voos oriundos do Dubai e Sharjah, para já por um período de 48 horas, com efeitos imediatos, devido ao surto de coronavíruas, alegando que existem 23 casos de Covid-19 no país. Mais um caso a juntar aos vários que vão tendo lugar um pouco por todo o mundo, e referimos este, porque é mais um dos países que recebe a F1. Adiou-se o GP da China sem data para a realização da prova, o GP do Vietname está em risco devido às recentes imposições das autoridades do país, e em Itália há grande alarme social com o que está a suceder na zona de Milão.