"A notável vitória de hoje culmina o extraordinário campeonato que a Seleção Nacional de Râguebi disputou com alegria, determinação e ambição. Vivam os Lobos!", escreveu, na rede social X (antigo Twitter).

Portugal venceu hoje as Fiji num jogo da última jornada do Grupo C, realizado em Toulouse, que estava empatado 3-3 ao intervalo, e que se decidiu a favor da seleção lusa com os ensaios de Storti, de Francisco Fernandes e de Rodrigo Marta, já perto do fim.

Portugal, que tinha empatado com a Geórgia e perdido com País de Gales e Austrália, termina a sua participação com o quarto lugar no grupo, com seis pontos, enquanto País de Gales, primeiro com 19, e as Fiji, em segundo com 11, seguem para os quartos de final.

A Austrália acaba em terceiro, também com 11 pontos, e está fora da competição que decorre em França, tal como a Geórgia, que ficou em quinto e último com três.

