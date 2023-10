Costa confiante de que Mundial2030 em Portugal, Espanha e Marrocos será enorme sucesso

O primeiro-ministro afirmou hoje que recebeu com a alegria a decisão de atribuição da organização do Campeonato do Mundo de Futebol em 2030 a Portugal, Espanha e Marrocos, manifestando-se confiante de que será um enorme sucesso.