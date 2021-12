Em comunicado, a Câmara Municipal da Amadora (CMA) refere que, apesar de "estarem salvaguardadas as condições de segurança dos atletas", tornar-se-ia "muito difícil assegurar as mesmas condições às pessoas que enchem as ruas ao longo dos 10 quilómetros do percurso", pelo que "a solução encontrada foi o adiamento do evento".

A CMA informa ainda que "todos os inscritos na São Silvestre da Amadora terão a sua inscrição assegurada para a nova data", sendo que quem preferir poderá solicitar o reembolso da inscrição até 23 de janeiro.

No início desta semana, a 46.ª edição da corrida São Silvestre da Amadora já contava com mais de 1.700 pessoas inscritas.

Pelas mesmas razões, também a São Silvestre do Porto, que iria decorrer no domingo, foi hoje adiada para 13 de março de 2022.

A covid-19 provocou mais de 5,37 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.840 pessoas e foram contabilizados 1.253.094 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

