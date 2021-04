"Na impossibilidade de reunir as habituais 22.000 mulheres na cidade do Porto, a EDP Corrida da Mulher vai ter uma edição especial que terá encontro no mundo virtual nos dias 22 e 23 de maio, por isso poderá decorrer em qualquer parte do mundo", adiantou a organização.

Cada 'kit' terá um custo de oito euros, com um euro a reverter para o IPO, e a corrida, com um limite previsto de 5.000 inscrições, e este ano alargada à família, decorrerá em contexto familiar e reduzido.

"Cada um pode realizar a prova no seu ritmo, a correr ou a caminhar, os quilómetros que definir, que devem ser percorridos individualmente, evitando a participação em grupo, nas ruas perto de casa ou num parque mais próximo com o kit que previamente a organização envia para casa de cada participante", explicou a organização, em comunicado.

Na mesma nota é lembrado que "ao longo das 14 edições foram angariados mais de 263.000 euros, com a participação de 225.000 mulheres nesta iniciativa", e que este ano as inscrições para o formato virtual podem ser efetuadas até 18 de maio, com limite às vagas existentes.

