No Estádio Thani bin Jassim, em Doha, no Qatar, 'casa' emprestada do Iraque, a seleção sul-coreana chegou ao intervalo em vantagem, com um golo de Jae-Sung Lee, aos 33 minutos.

Na segunda parte, a equipa de Paulo Bento confirmou o triunfo com remates certeiros de Son, aos 74 minutos, e Jeong, aos 79.

Com este resultado, a Coreia do Sul subiu provisoriamente ao primeiro lugar do Grupo A com 14 pontos, mais um que o Irão, segundo, que defronta ainda hoje a Síria.

Um triunfo no Líbano, em 27 de janeiro do próximo ano, e um empate ou derrota dos Emirados Árabes Unidos na receção à Síria, no mesmo dia, deixa os sul-coreanos com lugar reservado no próximo Campeonato do Mundo.

