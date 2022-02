No Dubai, casa emprestada dos sírios, Kim Jin-su, aos 53 minutos, e Kwon Changhoon, aos 71, selaram o triunfo dos sul-coreanos, que vão somar a 11.ª presença em Mundiais, e 10.ª consecutiva, tendo como melhor registo o quarto lugar de 2002.

Os sul-coreanos ascenderam, provisoriamente, à liderança do Grupo A de apuramento, com 20 pontos, contra 19 do já qualificado Irão, que recebe os Emirados Árabes Unidos, terceiros, com nove. Seguem-se Líbano, com seis, Iraque, com cinco, e Síria, com dois.

A Coreia do Sul, 15.º país a garantir um lugar na prova, junta-se a Argentina e Brasil (América do Sul), ao anfitrião Qatar e ao Irão (Ásia) e a Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra, Países Baixos, Sérvia e Suíça (Europa).

Na qualificação asiática, os dois primeiros classificados de cada agrupamento da terceira fase seguem para o Mundial de futebol de 2022 e os terceiros defrontam-se num 'play-off' para determinar a quinta seleção a seguir para o Qatar.

