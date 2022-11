O único golo da partida foi marcado pelo avançado Song Min-Kyu, do Jeonbuk Hyundai Motors, aos 33 minutos, na sequência de uma assistência do seu colega de equipa e igualmente atacante Cho Gue-Sung.

Este é o segundo triunfo consecutivo da Coreia do Sul na preparação para o Mundial do Qatar, que tem início a 20 de novembro, após a vitória por 1-0 sobre os Camarões e do empate 2-2 com a Costa Rica, em setembro.

A Coreia do Sul, que anuncia os convocados para o Qatar2022 no sábado, integra o Grupo H do Mundial, com as seleções de Portugal, Uruguai e Gana. O jogo com a seleção portuguesa acontece na terceira e última jornada da fase de grupos, em 02 de dezembro, no Education City Stadium, em Doha.

