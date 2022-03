Em Seul, a maior referência sul-coreana, o avançado Heung-Min Son, inaugurou o marcador em cima do intervalo, aos 45+2 minutos, e o defesa Young-Gwon Kim aumentou a vantagem dos anfitriões, aos 63, em ambos os casos após assistências do médio Jae-Sung Lee.

A Coreia do Sul ultrapassou o Irão no comando do agrupamento, no qual os dois primeiros classificados se apuram diretamente para o Mundial2022, passando a somar mais um ponto do que os iranianos, que acusaram a ausência do avançado do FC Porto Mehdi Taremi, devido a um teste com resultado positivo ao coronavírus.

Na 10.ª e última jornada da terceira fase asiática de apuramento, a seleção sul-coreana visita os Emirados Árabes Unidos, terceiro colocado, enquanto o Irão recebe o Líbano.

A Correia do Sul vai participar pela 11.ª vez na fase final do Campeonato do Mundo, no qual tem como melhor resultado o quarto lugar alcançado em 2022 -- no torneio que organizou em conjunto com o Japão -, enquanto o Irão participará pela sexta vez.

