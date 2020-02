Copa SSP300: Yamaha atrai com novas condições financeiras Agora é ainda mais fácil participar desporto MotoSport desporto/copa-ssp300-yamaha-atrai-com-novas-condicoes-_5e3ed436ee210512b2cb985d





A nova iniciativa da Yamaha foi preparada para introduzir a próxima geração de estrelas e agora, um plano de pagamento flexível abrirá o Campeonato a ainda mais estrelas em perspetiva…

O tão esperado Troféu Europeu Yamaha R3 bLU cRU FIM lança este ano um caminho para jovens pilotos que procuram dar nome a si mesmos no Mundial de Superbike.

Para a próxima temporada, a Yamaha Motor Europe está agora a oferecer a oportunidade aos participantes de dividirem os seus custos de incrição ao longo da campanha de 2020 para facilitar as coisas.

O Troféu Europeu Yamaha R3 bLU cRU FIM vai apoiar a temporada de SBK nas oito rondas europeias, com pilotos dos 12 aos 16 anos elegíveis para entrada. Cada um de um máximo de 36 concorrentes será equipado com uma Yamaha R3 de último modelo, que já encontrou sucesso no Mundial de Supersport 300 o ano passado, beneficiando ainda de acompahamento exclusivo, assistência técnica de classe mundial e pneus Pirelli a cada evento.

Fazer parte da Yamaha R3 bLU cRU FIM European Cup oferece aos jovens pilotos um primeiro passo no caminho para o topo das corridas de Superbike. Este caminho inclui oportunidades em todas as classes de apoio das SBK com equipas apoiadas pela Yamaha e culmina no topo da pirâmide de corrida com a Yamaha Pata, a equipa oficial nas SBK.

As inscrições para o campeonato de estreia encerram a 28 de Fevereiro de 2020, e apesar do interesse, ainda restam alguns lugares.

O custo total de cerca de 35.000 Euros abrange aspetos como instrução, assistência, moto e pneus, bem como combustível, capacete, fato, luvas, botas e uniforme Paddock Blue, proporcionando uma das melhores opções de baixo custo a este nível e pode agora ser dividido em prestações.

Futuras estrelas de todo o mundo já se inscreveram para disputar a série europeia de oito provas, com inscrições da Áustria, Brasil, França, Grécia, Eslováquia e Turquia a confirmarem o seu interesse.

A Yamaha R3 bLU cRU FIM European Cup beneficiará de cobertura extensiva de cada ronda, com um pacote de destaques em vídeo disponível todos os fins de semana.

Além disso, também dá aos pilotos acesso sem precedentes ao paddock do Campeonato do Mundo de Superbike, dando aos pilotos a melhor oportunidade de fazerem o nome e chegarem à equipa principal da modalidade.

As inscrições para a Yamaha R3 bLU cRU CRU FIM European Cup fecham a 28 de Fevereiro de 2020, e para mais informações, podem contactar R3cup.Europe@yamaha-racing.com.