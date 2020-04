Com as últimas notícias que relatam a possibilidade de o AMA Supercross regressar às pistas já em maio coloca-se a hipótese de este ser a primeira modalidade a arrancar, após o início da pandemia.

Neste momento, a incerteza reina na mente da grande maioria das pessoas. Alguns querem prolongar o isolamento social, pois acreditam que este irá diminuir os efeitos mortais do coronavírus e pôr-lhe fim mais rapidamente, enquanto outros acreditam que devemos voltar a abrir a economia para diminuir os danos causados a inúmeros outros aspetos da vida, permitindo que, quem assim preferir, fique em casa para se proteger.

Os pilotos têm sofrido cortes salariais devido ao surto do vírus e membros das equipas, das fábricas e de toda a indústria do supercross foram despedidos, forçados a tirar férias e ninguém quer que isso aconteça. Quem o diz é Cooper Webb, que refletiu ainda sobre o possível regresso às pistas no mês de maio.

“Como alguns de vocês sabem e ouviram, existe a possibilidade de começarmos a correr por volta do dia 15 de maio. Foi-me pedida a minha opinião e tenho estado ao telefone a falar com várias pessoas diferentes sobre o assunto nas últimas semanas. A partir de 17 de abril pareceu-me poderia ser possível, mas desde ontem que está a tornar-se questionável. O que acontece é que algumas equipas e pilotos acham que não há tempo suficiente para se prepararem. Sou abençoado por estar na KTM, onde estamos sempre prontos para começar, mas isto fez-me pensar um pouco. A Feld está preparada para trazer de volta funcionários, trabalhar com os pilotos e equipas para ter uma quantidade muito limitada de pessoas no estádio, ter vários profissionais de saúde para verificar a temperatura e os sintomas de cada pessoa sempre que entramos no estádio. Isto iria permitir que este seria o primeiro desporto a voltar à ação enquanto praticamos distanciamento social, claro, com alguns ajustes na corrida e no horário, infelizmente sem adeptos permitidos no estádio”, explicou o piloto.

Ao que parece, a Feld Motorsports irá tomar uma decisão em breve, no sentido de perceber se poderá ou não terminar a temporada em num estádio vazio de Phoenix, no Arizona, antes do início dos nacionais. No entanto, é certo que não será fácil chegar a um acordo, uma vez que não depende apenas da Feld, mas sim do próprio estado do Arizona e dos governos locais que terão de permitir que isso aconteça.

Quanto a Cooper Webb, assegura que está pronto para competir a qualquer momento e que, tal como todos os seus concorrentes, está ansioso para poder regressar à vida normal, visto que também já sofreu as consequências do coronavírus.

“Sei que eu próprio e quase todas as pessoas da nossa indústria tivemos alguma dedução salarial ou até mesmo despedimentos extremos até estarmos de volta às corridas. Sinto que, como pilotos profissionais de Supercross, é nossa função estarmos prontos para correr e fazer o nosso trabalho sempre que somos chamados. Sinto que devemos mostrar à comunidade do desporto que estamos a tentar ao máximo estar prontos para correr. Dito isto, podermos retomar as provas, dar-nos-ia a oportunidade de fazer crescer o nosso desporto, devolver empregos às pessoas e dar a todos os fãs a oportunidade de nos verem correr na televisão enquanto fazemos tudo o que é possível para nos mantermos seguros, saudáveis e fazer os testes necessários para garantir que não propagamos este vírus”, afirmou Webb.

Foto: Instagram Cooper Webb