Em conferência de imprensa, no Seixal, o técnico assumiu que gosta da "dor de cabeça" adicional que o ex-jogador do Wolverhampton lhe coloca para escolher a equipa e lembrou que "normalmente não aparecem este tipo de oportunidades no inverno".

"Porque é um jogador de topo e pela sua história como jovem do Benfica que já jogou em três grandes clubes. Conseguir trazê-lo de volta no inverno para um empréstimo de meio ano foi uma grande oportunidade. Se o jogador quer e tens a oportunidade de fazer esta melhoria no inverno, é claro que tens de o fazer", assumiu Roger Schmidt.

Questionado sobre se já conta com o mais recente reforço para a visita ao Santa Clara, no sábado, o treinador 'encarnado' reconheceu que Guedes "está em grande forma e fisicamente pronto", mas remeteu a decisão para depois do treino de hoje.

Sobre os seus planos para o avançado, também não 'abriu' completamente o jogo, mas adiantou que no sistema do Benfica "com um avançado centro e um segundo avançado na zona central, como um número 10", o internacional português pode jogar em qualquer posição.

"Acho que ele é flexível e pode jogar em todas as posições do ataque", resumiu.

Em sentido inverso ao de Gonçalo Guedes, o técnico confirmou que deu "luz verde a Henrique Araújo" para rumar ao Watford, da II Liga inglesa, uma vez que "Gonçalo Ramos está a jogar muito bem, a marcar muitos golos e a evoluir de forma perfeita", mas frisou que conta com o jovem avançado para a próxima época.

"A nossa decisão foi dar esta oportunidade ao Henrique [Araújo] e esperamos por ele no verão. Esperamos que volte de Inglaterra e possa mostrar o seu potencial", revelou o alemão.

Ainda sobre os ajustes no plantel, revelou que Helton Leite "quis sair" para a Turquia "para poder jogar como primeiro guarda-redes" e mostrou total confiança nos jovens da formação do clube para se assumirem como alternativas a Vlachodimos na baliza 'encarnada'.

"Honestamente, acreditamos nos nossos guarda-redes da formação do Benfica. Com o Samuel [Soares], o André [Gomes] e o Léo [Kokubo] temos três guarda-redes jovens muito bons. Estamos bem com a situação dos guarda-redes e por isso não estamos à procura de outro. Vamos com estes três para o resto da época", assegurou.

O Benfica visita o Santa Clara no sábado, em encontro da 17.ª jornada da I Liga de futebol com início marcado para as 18:00 de Lisboa (17:00 nos Açores), no Estádio de São Miguel, e arbitragem de Fábio Veríssimo (AF Leiria).

A equipa orientada por Roger Schmidt procura regressar às vitórias na I Liga, após o empate 2-2 com o Sporting, na Luz, para manter ou aumentar a vantagem de quatro pontos sobre o segundo classificado, o Sporting de Braga, e de cinco sobre o terceiro, o FC Porto.

Nos açorianos, Jorge Simão estreia-se no comando da equipa, motivo pelo qual Roger Schmidt lembrou que as mudanças de treinador "têm quase sempre um efeito positivo" e que os jogadores têm de "estar prontos para o jogo".

