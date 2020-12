Tal como já tínhamos adiantado há poucos dias, confirma-se agora que a FIM e o WESS chegaram a acordo para a realização do campeonato do mundo de Hard Enduro em 2021.

Num comunicado divulgado hoje, a Federação Internacional de Motociclismo afirma que “o World Enduro Super Series ficará sob a égide da FIM e passará a designar-se ‘Campeonato Mundial de Hard Enduro’.”

O acordo entre a FIM e a WESS Promotion GmbH para a promoção deste campeonato foi assinado para um período de quatro anos.

Termina assim a negociação que se prolongou por vários meses e que foi liderada pelo próprio Jorge Viegas – atual presidente da FIM – e que envolveu também o grupo KTM.

Durante anos, o WESS misturou provas de Hard Enduro com provas em areia, provas clássicas de Enduro e provas de Cross Country.

Com este acordo, o foco do novo campeonato será exclusivamente o Hard Enduro com provas de renome já conhecidas de todos, entre as quais a Extreme XL Lagares.

A prova portuguesa irá realizar-se entre os dias 7 e 9 de Maio mas ainda não está 100% garantido que integre o calendário do campeonato do mundo, apesar de constar do comunicado oficial do WESS como sendo o palco da abertura da temporada.

CALENDÁRIO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE HARD ENDURO 2021

7 a 9 Maio – Extreme XL Lagares, Portugal

3 a 6 Junho – Red Bull Erzbergrodeo, Áustria

10 e 11 Julho – A anunciar, Itália

27 a 31 Julho – Red Bull Romaniacs, Roménia

13 a 15 Agosto – Red Bull TKO, EUA

18 e 19 Setembro – A anunciar, Polonia

1 a 3 Outubro – Hixpania Hard Enduro

29 e 30 Outubro – GetzenRodeo, Alemanha