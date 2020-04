Ni Amorim, como Presidente da FPAK, participou no plenário de emergência promovido pela Confederação do Desporto de Portugal, onde se trocaram ideias que vão redundar num plano estratégico de emergência para a recuperação do Desporto Nacional, onde se inclui, logicamente, o ‘motorsport’.

Teve lugar na passada quinta-feira, por vídeo conferência, o plenário de emergência promovido pela Confederação do Desporto de Portugal que reuniu 75% dos Presidentes das Federações Desportivas e onde Ni Amorim apresentou a atual situação do Desporto Motorizado.

Este plenário visou à CDP apresentar também um plano estratégico de emergência para a recuperação do Desporto Nacional contornando e vencendo os desafios levantados pelo novo Coronavírus.

Foram apresentadas múltiplas medidas, validadas pela esmagadora maioria e que serão apresentadas oportunamente pela CDP.

Agora, o objetivo é a recuperação do desporto nacional, mas também, aproveitar a oportunidade para melhorar o depsorto na sua generalidade e elevá-lo a um patamar de superior desenvolvimento. Todos os Presidentes foram ouvidos e Ni Amorim fez questão de referir as suas preocupações relativamente a este período conturbado que todos vivemos: “Procurei evidenciar a realidade do desporto automóvel nacional neste momento, as preocupações financeiras sobretudo dos clubes associados e de pilotos e equipas que fizeram avultados investimentos para garantirem programas desportivos. Para além disso a preocupação quanto à data de um possível regresso à competição e em que condições.

A CDP está agora a preparar um documento que servirá de base a uma atuação conjunta e concertada de todas as federações desportivas e que certamente será o ponto de partida para conseguirmos reerguer aquilo que a pandemia destruiu”.

Para além desta reunião, a FPAK preparou ainda um documento a pedido da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto onde apresenta de forma clara e concisa as medidas restritivas necessárias do estado de emergência para que de forma faseada e progressiva, seja possível o regresso do nosso desporto ao ativo. A FPAK espera que desta forma seja possível um regresso à competição ainda no decorrer do verão.