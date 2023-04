"Eu fui processado por dizer que quero que toda a gente esteja no seu melhor. O que me admira mais é isto ser levantado por um homem do futebol, que já foi meu ex-colega [na seleção nacional] e está habituado a ganhar dentro do campo e não com estes casinhos. Muito sinceramente, tinha de dizer isto, porque estava aqui entalado e veio cá para fora agora", comentou o técnico, durante a conferência de imprensa de antevisão à visita dos 'azuis e brancos' ao Paços de Ferreira, da 29.ª jornada da I Liga, aprazada para sábado.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou na quinta-feira ter instaurado processos disciplinares à SAD dos 'dragões', ao administrador Vítor Baía e ao treinador Sérgio Conceição, depois das participações apresentadas pelo Conselho de Arbitragem (CA) da FPF e pelo Benfica, líder da I Liga a seis rondas do fim.

Na última sexta-feira, durante a antevisão da receção do FC Porto ao lanterna-vermelha Santa Clara, da 28.ª ronda do campeonato, que os 'dragões' venceram por 2-1, Sérgio Conceição tinha referido que "não pode haver dois pesos e duas medidas" por parte das equipas de arbitragem nas partidas que envolvam os dois primeiros colocados da prova.

Vítor Baía, antigo futebolista e atual administrador da SAD e vice-presidente dos 'azuis e brancos', pediu nesse mesmo dia que "não se repitam erros que influenciam resultados".

"Levo processos por tudo e por nada. Eu hoje vim aqui só por respeito, até porque vocês [jornalistas] já estavam convocados para cá vir, mas, provavelmente, não faria mais uma vez a conferência. Não era para fugir de nada nem de nenhuma questão, mas porque o meu silêncio provocaria mais ruído", reagiu Sérgio Conceição, antes de reler as palavras que motivaram o processo do CD da FPF e sublinhar "na íntegra tudo aquilo que disse".

Na terça-feira, antes da viagem para Milão, onde o Benfica acabou afastado da Liga dos Campeões no dia seguinte, ao empatar com o Inter na segunda mão dos quartos de final (3-3), o presidente dos 'encarnados', Rui Costa, revelou que o clube tinha feito uma participação ao órgão disciplinar por alegada "pressão" do FC Porto sobre a arbitragem.

"A minha esperança é que [o título] seja resolvido dentro das quatro linhas. Toda a gente que é interveniente direta no jogo vai cometer erros, mas eu espero que seja decisivo no final deste campeonato aquilo que se passa dentro das quatro linhas entre duas equipas, em que uma tenta ganhar à outra. Isso é o mais importante, sendo que não estou a falar de uma terceira equipa, a de arbitragem, senão ainda levo mais um processo", reforçou.

Sérgio Conceição foi igualmente questionado sobre um possível processo instaurado ao presidente do Paços de Ferreira, Paulo Meneses, que sublinhou na quinta-feira à Rádio Renascença esperar que o clube "não venha a pagar a fatura de algum tipo de pressão".

"Dá-se a importância que se dá, dependendo de quem é. Eu acredito que seja um visado enquanto [parte do] FC Porto e até tenho algumas pessoas que não gostam de mim, mas faz parte. Não sei se abrirão um processo pelas declarações do senhor [Roger] Schmidt [treinador do Benfica], que foi bem mais agressivo do que eu em relação ao videoárbitro, mas não estou muito preocupado. O meu foco é no jogo de amanhã [sábado]", concluiu.

O FC Porto, segundo classificado, com 67 pontos, a quatro do Benfica, visita o Paços de Ferreira, 17.º, com 17, no sábado, às 20:30, no Estádio Capital do Móvel, em encontro da 29.ª ronda do campeonato, sob arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

