"Acho que existe maior conhecimento dos jogadores em relação às minhas ideias. Houve claramente um ajuste em termos de estrutura. Depois, os jogadores interiorizaram aquilo que queremos. Eu digo sempre que o futebol é muito simples, porque temos uma baliza para atacar e uma para defender. Quando a equipa mostra essa consciência e equilíbrio, estamos mais perto de ganhar os jogos", avaliou o técnico, em conferência de imprensa.

Depois de terem começado o novo ano civil com um empate no Bessa frente ao Boavista (1-1), no dérbi portuense da 16.ª ronda, os 'dragões' transformaram-se a nível tático, ao substituírem o habitual '4-4-2' pelo '4-4-3', e saíram vitoriosos nos três duelos seguintes - dois dos quais para o campeonato -, acumulando 11 tentos marcados e nenhum sofrido.

"Os dados dos últimos jogos são bons, mas, se não continuarmos assim, entramos outra vez nessa discussão [da estabilidade], algo que, como treinador, não me deixa satisfeito. Essa consistência tem a ver com resultados, que estão ultimamente associados às boas exibições. É isso que queremos continuar a fazer. O espírito é fantástico neste grupo de trabalho, que é muito unido. Os jogadores estão cada vez mais a conhecerem-se melhor uns aos outros. Isso deixa-me satisfeito como treinador", reconheceu Sérgio Conceição.

O FC Porto vem da vitória mais volumosa da temporada, que foi lograda na receção ao Moreirense (5-0), na 18.ª jornada da I Liga, e permitiu cimentar a terceira posição no arranque da segunda volta, conservando uma distância de cinco pontos para o líder isolado Sporting.

"Razões da melhoria? Acho que está tudo ligado, não só na primeira fase de construção, como na criação no último terço. Está ainda ligado à forma como defendemos e estamos consistentes no processo defensivo, percebendo que somos uma equipa muito perigosa quando recuperamos a bola em zonas altas. Dentro da dinâmica em posse, há que estar atentos àquilo que os opositores exploram com o espaço que damos nas nossas costas. Acho que houve um trabalho muito interessante da parte dos atletas e da nossa equipa técnica para sermos uma equipa mais sólida em todos os momentos do jogo", detalhou.

O médio espanhol Nico González cumpriu suspensão no último jogo e já pode regressar aos planos de Sérgio Conceição, enquanto os médios Grujic e Eustáquio que recuperam de síndrome gripal e só realizaram trabalho de ginásio desde quinta-feira, estão em dúvida.

De fora da visita a Faro estão o defesa esquerdo Zaidu e o ponta de lança Taremi, que continuam ao serviço das seleções da Nigéria, treinada pelo português José Peseiro, e do Irão na Taça das Nações Africanas (CAN2023) e na Taça Asiática, respetivamente.

"Depois de ter estado alguns anos afastado da I Liga, o Farense conseguiu alcançar uma consistência muito interessante. É uma equipa equilibrada e complicada de se defrontar, num estádio que é tradicionalmente difícil. O [treinador] José Mota tem feito um excelente trabalho e eles têm evoluído de uma forma interessante durante o campeonato", alertou.

O FC Porto, terceiro colocado, com 41 pontos, a cinco do líder isolado Sporting, encara o Farense, sétimo, com 24, no domingo, às 18:00, no Estádio de São Luís, em Faro, em duelo da 19.ª ronda da I Liga, sob arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.

RYTF // PFO

Lusa/Fim