"Alan Varela e Iván Jaime? Sentem-se à vontade, mas não à vontadinha, porque têm de andar e de perceber algumas ideias que tenho para os jogadores que alinham naquelas posições. Agora - e por isso é que os fomos buscar, tal como ao Nico González e ao Jorge Sánchez -, acreditamos no seu potencial e qualidade. Depois, essa qualidade tem de ser metida à disposição da equipa e consoante a minha forma de pensar o jogo", observou.

Sérgio Conceição falava na conferência de imprensa de antevisão ao desafio diante dos barcelenses, três dias depois de Alan Varela e Iván Jaime terem sido titulares na vitória sobre os ucranianos do Shakhtar Donetsk (3-1), da primeira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, que se realizou em Hamburgo, na Alemanha, face à invasão da Ucrânia pela Rússia.

Depois de ter feito parte das escolhas iniciais em três duelos da I Liga, Nico González foi suplente utilizado, bem como o regressado Francisco Conceição, filho do treinador, e o estreante Jorge Sánchez, sendo que Fran Navarro foi o único reforço a não ser lançado.

O encontro teve como protagonista Galeno, que marcou dois golos e assistiu o tento de Mehdi Taremi na primeira parte, igualando, desde já, o rendimento apresentado nas oito partidas feitas na época anterior na Liga dos Campeões, prova na qual o FC Porto 'caiu' nos oitavos de final face aos italianos do Inter Milão, finalistas derrotados dessa edição.

"É uma evolução normal e natural. Conheci-o muito jovem [em 2017/18], mas saiu para o [Sporting de] Braga e teve uma evolução muito interessante. Voltou [em 2021/22] e veio colmatar a saída de um jogador importante, como era o Luis Díaz, de uma forma que me agrada. Na minha opinião, é um jogador diferente do momento em que chegou cá. Não é diferente nas suas características, mas tem outro critério. Fico contente", avaliou Sérgio Conceição, sobre um dos dois totalistas da equipa, a par do guarda-redes Diogo Costa.

O FC Porto, integrado no trio de líderes da I Liga, com 13 pontos, recebe o Gil Vicente, nono colocado, com seis, no sábado, a partir das 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, em desafio da sexta jornada, sob arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.

