De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o voo entre Turim e Lisboa atrasou-se e impediu Francisco Conceição, que atua na Juventus, de estar presente a tempo do treino na Cidade do Futebol, em Oeiras. O extremo junta-se ainda hoje à seleção nacional.

Já Nuno Tavares, que durante o fim de semana falhou o jogo da Lazio devido a problemas físicos, não esteve presente no relvado e fez apenas trabalho específico, no ginásio, a três dias do primeiro embate com os dinamarqueses.

Isto significa que o selecionador Roberto Martínez contou com 24 jogadores no primeiro treino, sessão que teve os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Durante esse período, Bernardo Silva, que pode já em março alcançar a 100 internacionalizações, esteve sem qualquer limitações, apesar de, no sábado, ter estado apenas 18 minutos em campo no jogo do Manchester City.

Como é habitual, o arranque do treino foi marcado por exercícios de aquecimento, primeiro sem bola e pois com, enquanto os três guarda-redes trabalharam à parte dos jogadores de campo.

Portugal volta a treinar na terça-feira, novamente às 18:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com 15 minutos abertos aos jornalistas.

Os jogos frente à Dinamarca, que valem o acesso à 'final four' da Liga das Nações, estão agendados para quinta-feira, em Copenhaga, e domingo, em Lisboa, no Estádio José Alvalade, ambos com início marcado para as 19:45 (horas de Lisboa).

A seleção das 'quinas' chegou aos quartos de final da competição, depois de ter vencido o grupo A1, com quatro vitórias e dois empates, enquanto a Dinamarca foi segunda classificada no grupo A4, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.

