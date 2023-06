"Nunca pensei fechar uma época desportiva a festejar às cavalitas de um quarentão. Mas essa imagem espelha o que é o Pepe: O nosso capitão, que carrega a equipa e os seus colegas. Espelha também o que foi o nosso grupo de trabalho em 2022/23: um conjunto de profissionais solidários, amigos, e que se apoiavam mutuamente nos momentos mais delicados (que felizmente, foram poucos)", refere o técnico, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

O FC Porto começou a época a vencer a Supertaça Cândido de Oliveira e fechou com conquista da Taça de Portugal, vencendo também a Taça da Liga e terminando o campeonato no segundo posto, atrás do campeão Benfica.

"Fechámos a época com três dos quatro troféus nacionais, demos luta até ao fim no quarto, e apenas perdemos na 'Champions' com um dos finalistas. Tudo isto foi possível apenas com este grupo e o apoio que vocês, portistas, nos deram", acrescentou, numa mensagem com uma foto ao lado de Pepe, acompanhados pelos troféus conquistados.

Sérgio Conceição reforçou no domingo o estatuto de treinador mais titulado da história do FC Porto, que comanda desde 2017/18, ao lograr a 10.ª conquista na final da Taça de Portugal de futebol frente ao Sporting de Braga (2-0).

