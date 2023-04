"Já jogámos muitas vezes depois e algumas antes do adversário que luta pelos mesmos objetivos. Agora, temos de ganhar o nosso jogo. Acho que não tem de haver motivação em função do ambiente, dos adeptos ou dos adversários, mas com aquilo que fazemos e conquistamos aqui diariamente", frisou o técnico dos 'dragões', durante a conferência de imprensa de antevisão à visita dos campeões nacionais ao Paços de Ferreira, aprazada para sábado.

O FC Porto reduziu de sete para quatro pontos a desvantagem face ao Benfica na ronda anterior, ao bater em casa o lanterna-vermelha Santa Clara (2-1) e beneficiar da derrota sofrida no terreno do Desportivo de Chaves pelos 'encarnados' (1-0), que tinham perdido há duas semanas com os 'dragões' na Luz (2-1) e recebem no domingo o Estoril Praia.

"Houve algumas coisas que não nos correram tão bem frente ao Santa Clara, mas foram analisadas e trabalhadas dentro de campo. Tivemos muitas vezes uma má ocupação do espaço, perdemos a bola de uma forma rápida e não tivemos paciência para chegar com critério ao último terço. A partir daí, surgiram alguns ataques rápidos do adversário. Face ao que não fizemos com bola, acabámos por sofrer sem ela", advertiu Sérgio Conceição.

Com a discussão do título reacendida à entrada para as seis jornadas finais, os 'dragões' encaram agora o Paços de Ferreira, 17.º e penúltimo classificado, que está a oito pontos da zona de permanência direta e a cinco da vaga de acesso ao play-off de manutenção.

"Será difícil, como historicamente é jogar na Mata Real. Sabemos da importância do jogo para as duas equipas e cabe-nos conquistar os três pontos para continuarmos nesta luta até ao final do campeonato. Volto a dizer que, à medida que vamos caminhando para o fim, os jogos ganham ainda mais importância e peso", recordou, ciente de que o Benfica continua a ser a única equipa dependente de si própria para se sagrar campeã nacional.

De volta às opções de Sérgio Conceição estão o sérvio Marko Grujic e o iraniano Mehdi Taremi, que cumpriram suspensão frente ao Santa Clara, enquanto João Mário mantém-se em tratamento a uma lesão sofrida no clássico com o Benfica e continuará afastado.

Na convocatória deve figurar o canadiano Stephen Eustáquio, que perdeu a sua mãe em plena receção aos insulares, mas "está bem para ir a jogo, aparecer no banco ou ficar na bancada" no reencontro com o clube que representou antes de ter rumado ao FC Porto.

"É sempre um momento complicado. Ele está bem, dentro do possível. É um rapaz com uma maturidade acima da média, tem um caráter forte e um grupo e a família a ajudá-lo. Há sempre aquela tendência de nós agora dizermos 'coitado do Eustáquio'. Ele não quer nada disso e pretende ser tratado exatamente como os outros. A vida continua", referiu.

O FC Porto, segundo classificado, com 67 pontos, a quatro do Benfica, visita o Paços de Ferreira, 17.º, com 17, no sábado, às 20:30, no Estádio Capital do Móvel, em encontro da 29.ª jornada do campeonato, sob arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

RYTF // VR

Lusa/Fim