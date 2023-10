"O FC Barcelona é a equipa com mais percentagem de posse de bola em Espanha, tem sido bastante perigoso no ataque à profundidade e joga com muita largura. Temos de ter algumas cautelas no nosso processo defensivo. Depois, têm individualidades que podem resolver o jogo de um momento para o outro. Quanto à organização defensiva, estão há alguns jogos sem sofrer golos, mas sabemos das fragilidades que todas as equipas têm. Acho que tem muito a ver com a nossa consistência defensiva e, depois, aproveitarmos algumas fragilidades do FC Barcelona", analisou o técnico, em conferência de imprensa.

As duas equipas estão igualadas na liderança da 'poule', após os 'dragões' terem batido os ucranianos do Shakhtar Donetsk (3-1), num jogo disputado em Hamburgo, na Alemanha, devido à invasão da Rússia à Ucrânia, enquanto o campeão espanhol derrotou em casa os belgas do Antuérpia (5-0), com dois golos e uma assistência do português João Félix.

Sérgio Conceição elogiou a "qualidade individual acima da média" do avançado, que, tal como o também internacional português João Cancelo, reforçou os catalães no final da janela de transferências de verão e chegou para "acrescentar" em posições carenciadas.

"Estamos a defrontar um dos melhores clubes do mundo. Se vamos jogar numa estrutura de '4-4-2', '4-3-3' ou '5-4-1', depende da estratégia. Importa é que cada jogador se sinta confortável no espaço que vai pisar. Acho que será muito por aí nestes jogos de Liga dos Campeões, cujo nível é muito alto e há equilíbrio. Temos de estar à altura. Vamos sofrer com o FC Barcelona, mas o FC Barcelona também vai sofrer com o FC Porto", afiançou.

Relativizando o passado recente dos 'blaugrana', que falharam o acesso aos oitavos de final nas duas edições anteriores da prova, o técnico dos 'azuis e brancos' admitiu que o plano pode consistir em "recuar um bocado a equipa e pressionar em zonas diferentes".

"Estes jogos são sempre apetecíveis. Eu tenho a caixa de correio cheia com pedidos de convites, mas queria era que os pedissem para os jogos de menor dimensão. É um jogo de 'Champions', entre dois clubes históricos e que, não sendo das capitais, representam regiões que elevam os nomes dos seus países na Europa e em todo o mundo", ilustrou.

Pepe está de fora para um embate de "enorme mediatismo" com os detentores de cinco títulos continentais (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11 e 2014/15) e acompanha Iván Marcano, Zaidu, Gabriel Veron e Evanilson no boletim clínico do FC Porto, que apenas contará com Fábio Cardoso e David Carmo entre as alternativas para o eixo defensivo.

"A experiência e os minutos de 'Champions' são importantes, mas Pepe e Marcano não estarão disponíveis. Vão estar outros e cada jogador tem de assumir a responsabilidade, independentemente da idade. No final do jogo, irá estar sempre uma pessoa a dar a cara por aquilo que fizemos. Eu represento este grupo e não há problema nenhum, desde que eles façam o seu trabalho e estejam preparados no plano emocional para estes palcos. Senão, não podem representar um clube como o FC Porto", terminou Sérgio Conceição.

O FC Porto recebe o FC Barcelona, ambos com três pontos, na quarta-feira, a partir das 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro da segunda jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo inglês Anthony Taylor, horas depois de os belgas do Antuérpia medirem forças em casa face aos ucranianos do Shakhtar Donetsk.

