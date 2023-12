"Não temos nada que cumprir calendário, até pela adesão dos associados, simpatizantes e adeptos do FC Porto. Infelizmente, já estamos de fora desta prova, mas não vai ser um jogo de demonstração ou para dar minutos. Dou minutos a quem trabalha e faz pela vida. O Leixões foi visto da mesma forma como todos os oponentes que tivemos nas diversas competições. Temos de entrar em campo com esse espírito para ganhar", reconheceu o técnico, na conferência de imprensa ao embate da terceira e última jornada do Grupo D.

A derrota averbada no terreno do também primodivisionário Estoril Praia (3-1), em 06 de dezembro, deixou os 'dragões' sem hipóteses de revalidarem um troféu conquistado pela primeira vez na época passada, após 16 edições e quatro finais perdidas, implicando um inédito apuramento para a 'final four' dos 'canarinhos', que já tinham derrotado o Leixões, da II Liga (2-1), e lideram a 'poule', com seis pontos, contra nenhum das outras equipas.

"Tenho um plantel de 26 ou 27 jogadores praticamente disponíveis e provavelmente não virá nenhum que tenha mais minutos na equipa B", disse, ao ser questionado sobre uma possível utilização de Martim Fernandes, Gabriel Brás, Romain Correia, Vasco Sousa e Gonçalo Sousa, que se tinham juntado aos trabalhos do plantel principal na quinta-feira.

Iván Marcano e Gabriel Veron continuam no boletim clínico, enquanto Pepe vai cumprir o primeiro de dois encontros de suspensão determinados pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, após ter sido expulso com cartão vermelho direto na derrota na visita ao agora líder isolado Sporting (2-0), para a 14.ª ronda do campeonato.

"Não tenho de concordar ou discordar [com a descrição do árbitro principal Nuno Almeida no relatório de jogo]. Ele não escreveu aquilo que viu no momento, visto que nem cartão amarelo ia dar, mas o que viu depois no ecrã do videoárbitro [VAR]. Agora, há formas de escrever o que se vê. Eu posso pintar a manta de uma maneira e você pinta de outra. Se calhar, ambas estão corretas, mas uma é algo mais agressiva e outra menos", analisou.

O desaire em Alvalade, aliado ao êxito obtido pelo campeão nacional Benfica na casa do Sporting de Braga (1-0), deixou o FC Porto na terceira posição da I Liga, com 31 pontos, três abaixo dos 'leões' e menos dois em relação às 'águias', que estão na vice-liderança.

No final do jogo, Sérgio Conceição afirmou ter visto "um dos jogos mais fáceis" na forma como os 'dragões' entravam na estrutura do Sporting, tendo hoje reforçado essa opinião.

"Não foi bom aquilo que fizemos no último terço. Faltou-nos criatividade, segurar a bola e não a perder com facilidade para dar momentos de transição ao Sporting. Sem bola, não fomos a equipa que costumamos ser na agressividade. A primeira linha de construção do Sporting, através dos três defesas centrais, era completamente previsível. Íamos com as ideias limpas, mas parece-me que a equipa teve muitas dúvidas nos 15 minutos iniciais. Sofremos um golo e não foi por acaso. Houve muita coisa que não correu bem", admitiu.

FC Porto e Leixões, ambos sem pontos e já eliminados, defrontam-se no sábado, a partir das 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, em duelo da terceira e última ronda do Grupo D da Taça da Liga, com arbitragem de José Bessa, da Associação de Futebol do Porto.

