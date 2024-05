"Infelizmente para nós não pode dar o contributo. Tem evoluído de uma forma muito positiva. Vamos jogar com outro jogador no lugar do Pepe e com o Pepe sempre a dar-nos muita força, com a capacidade de ser um líder dentro e fora de campo", referiu.

O defesa-central dos 'dragões', que foi convocado para o Euro2024, não joga desde 21 de abril.

A final da Taça de Portugal está agendada para as 17:15 de domingo, no Estádio Nacional, e terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

