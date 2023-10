"Normalmente, as pessoas associam as grandes exibições à existência de uma diferença superior a um golo em relação ao oponente. Os olhos do treinador vêm coisas diferentes, por vezes. Já ganhámos pela margem mínima e fizemos exibições acima da média, mas também já ganhamos por uma diferença maior de golos não [estando] tão bem no jogo. Essa grande exibição [na Bélgica] tem a ver com o facto de, nos diferentes momentos do jogo, estarmos cada vez mais sólidos", observou o técnico, em conferência de imprensa.

Os 'dragões' conseguiram a vitória mais folgada da época no terreno do campeão belga, num jogo que o avançado brasileiro Evanilson, substituto do lesionado Wendell antes do intervalo, protagonizou um 'hat-trick' em menos de meia hora durante o segundo tempo.

"Fui dizendo ao longo do início de época que não estava muitíssimo preocupado [com a ineficácia da equipa na I Liga], porque chegámos muitas vezes ao último terço e criámos situações para concluir de outra maneira. É verdade que, nesse sentido [da finalização], temos sido mais felizes nos jogos da 'Champions'. Vamos trabalhar para ter nas provas internas essa eficácia, que nos permita ganhar com mais alguma tranquilidade", apelou.

Depois de três semanas de paragem, devido aos embates das seleções nacionais e da terceira eliminatória da Taça de Portugal, o FC Porto retoma a ação no campeonato com uma deslocação a Vizela, onde sofreu para vencer tangencialmente na época passada.

"É um adversário com qualidade e que está sólido na I Liga. Vizela é sempre um terreno muito difícil para se jogar, não só pelo ambiente criado pelos adeptos e pela força dada à equipa, mas também pela qualidade individual e coletiva da equipa. Esperamos um jogo difícil, dentro do tempo que tivemos para prepará-lo e daquilo que é uma prova cada vez mais competitiva. É extremamente importante ganharmos", sublinhou Sérgio Conceição.

Os 'dragões' igualaram a melhor sequência desta época, com três vitórias consecutivas, entre I Liga, Taça de Portugal e Liga dos Campeões, num momento em que têm o líder isolado Sporting a três pontos e o campeão nacional Benfica, segundo colocado, a dois.

"É uma deslocação difícil, perante um clube participativo. Espero é que não seja demais. Estou a dizer isto porque me veio à cabeça o Estrela da Amadora e a Reboleira. Passou-me um isqueiro a poucos centímetros da minha cabeça e, quando olhei para trás, estava um polícia a rir-se para o infrator. Não é que goste que me chamem nomes, mas já estou habituado a esse futebol popular. Gosto de ambientes quentes e apaixonados", analisou, recordando incidências da vitória frente aos 'tricolores' (1-0), da quinta jornada da prova.

Sérgio Conceição antecipou "mudanças e adaptações" no flanco esquerdo, em função da ausência do extremo Galeno, que manifestou um "desconforto muscular" em Antuérpia e juntou-se a Wendell, Iván Marcano, Zaidu, Iván Jaime e Gabriel Veron no boletim clínico.

O FC Porto, terceiro classificado, com 19 pontos, a três do líder isolado Sporting, visita o Vizela, 15.º, com seis, no domingo, a partir das 20:30, no Estádio do FC Vizela, em duelo da nona ronda da I Liga, que será arbitrado por Manuel Oliveira, da associação do Porto.

